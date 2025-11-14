Паркинг с торговыми площадями, кафе и автомойкой построили в Красногорске

Трехэтажный отдельно стоящий паркинг построили в городском округе Красногорск. Объект возвели на пересечении Спасо-Тушинского бульвара и Сходненской улицы в Путилково. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора региона.

Парковка площадью 17,5 тыс. кв. м, рассчитана на 420 машино-мест. При этом непосредственно стоянка автомобилей будет организована на втором и третьем этажах, а также на эксплуатируемой кровле.

На первом этаже расположатся кафе на 15 посадочных мест, автомойка, рассчитанная на три поста, а также объекты торговли.

Автопарковку построили менее чем за два года. На всех этапах работ надзор за строительством осуществляли инспекторы Главгосстройнадзора Московской области. Накануне специалисты ведомства завершили проверку объекта, по результатам которой застройщику выдано заключение о соответствии построенного объекта проектной документации. Ввести в эксплуатацию паркинг планируют до конца месяца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.