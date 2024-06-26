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Паркинг с автомойкой в подмосковном ЖК «Эко Видное 2.0» достроят в 2026 году

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области совместно с экспертами подведомственной научно-исследовательской лаборатории «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверили строительство многоуровневой парковки, которую возводят на территории жилого комплекса «Эко Видное 2.0» в микрорайоне Купелинка деревни Сапроново Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба ведомства региона.

Текущая строительная готовность объекта составляет 5%. Выполнен комплекс работ подготовительного периода, завершены земляные работы, готов фундамент. В настоящее время строители приступили к возведению несущих конструкций надземной части будущей парковки.

Согласно проекту, здание парковки будет девятиэтажным, его общая площадь составит порядка 16 тыс. квадратных метров. Для автотранспорта жителей ЖК будет доступно 499 машино-мест. На первом этаже паркинга обустроят 2 поста круглосуточной автомойки пропускной способностью в 128 авто в сутки. А также офисные и торговые помещения.

Завершить строительство планируют в третьем квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.