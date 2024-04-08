Паркинг на 813 машиномест введен в ЖК «Бригантина» в округе Долгопрудный

Общая площадь паркинга на девяти этажах превышает 25 тысяч квадратных метров. На объекте установлены системы видеонаблюдения, а также предусмотрены посты охраны и услуги шиномонтажа. Этот паркинг доступен для использования как жителями данного комплекса, так и жителями соседних районов.

Первые этажи паркинга занимают магазины, кафе, пекарни, аптеки и салоны красоты. По плану здесь также будет расположена взрослая поликлиника с возможностью обслуживания до 95 пациентов за смену и новый учебный корпус школы № 7 на 1 500 мест.

Инфраструктура в жилом комплексе «Бригантина» продолжает развиваться активно. Уже открыты два детских сада на 300 мест каждый, а планируется построить еще три дошкольных учреждения на 405 мест. Также была построена детская поликлиника с возможностью обслуживания до 95 пациентов за смену. Парк, расположенный рядом с каналом имени Москвы, был благоустроен.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.



«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», - сказал Воробьев.

