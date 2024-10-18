Паркинг на 499 мест продолжают возводить в Ленинском округе

В Ленинском городском округе продолжается строительство многоуровневого шестиэтажного паркинга в ЖК «Первый квартал» на 499 мест. Застройщиком стоянки выступает компания «Брусника», которая занимается строительством жилого комплекса «Первый квартал», сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Строительство многоуровневых парковок позволит разместить больше автомобилей, что особенно важно в условиях городской застройки. Жителям не придется тратить много времени на поиск свободных мест. Также закрытая стоянка обеспечит защиту транспортным средствам», — приводятся в сообщении слова заместителя главы Ленинского городского округа Андрея Пальтова.

В ходе проверки строительства инспекторами Главгосстройнадзора Московской области совместно с экспертами подведомственной научно-исследовательской лаборатории ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» удалось выяснить, что на данный момент стройготовность объекта, площадью 15 тысяч метров квадратных составляет 18%. В настоящее время там ведутся монолитные работы на уровне второго этажа. Рабочие уже обустроили фундамент и установили конструкции подземной части. Окончание работ по возведению паркинга запланировано на 2025 год.

«На первом этаже здания разместятся супермаркет, автомойка и арендные помещения от 43 до 185 кв. м. На этом же уровне запроектирована сквозная пешеходная галерея, по которой жители смогут пройти к остановке общественного транспорта и к зоне стрит-ритейла. Под автомобили выделены четыре этажа (со 2-го по 5-й) и крыша паркинга, где будет устроена открытая стоянка. Проект также включает благоустройство территории вокруг паркинга: на западе — плоскостная парковка, а на юге появится площадка для отдыха. По периметру домов дополнительно спроектированы гостевые парковочные места», — рассказали в пресс-службе застройщика.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.