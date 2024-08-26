Паркинг на 375 машино-мест появится в подмосковном ЖК «Квартал Ивакино»

В Подмосковье современные жилые комплексы возводят по новым стандартам с дворами без машин. На территории проекта «Квартала Ивакино» в Химках построят наземный паркинг открытого типа на 375 автомобилей со встроенной станцией технического обслуживания, магазином и кафе. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство, сообщает пресс-служба ведомства.

Это второй паркинг, который появится в составе жилого комплекса «Квартал Ивакино».

Общая площадь девятиэтажной парковки составит более 15 тысяч кв. метров. Здание оформлено с учетом общего дизайн-кода проекта «Река», в графитово-синих тонах. На первом этаже разместились помещения ритейла, станция технического обслуживания на четыре поста и ряд технических и хозяйственных помещений паркинга. Въезд и выезд в автостоянку оборудуют шлагбаумом. Посетители смогут подняться на верхние этажи по лестницам, которые оборудуют с обеих сторон здания или на лифте.

По периметру автостоянки появятся тропинки и тротуары, территорию озеленят — высадят газон и кустарники. Рядом со зданием разместятся дополнительные парковочные места. Ведущие к паркингу пешеходные пути получат твердую и не допускающую скольжения поверхность, а в местах примыкания тротуаров к проезжей части оборудуют пониженные бордюры. Паркинг разместится возле домов первой очереди строительства.

«Квартал Ивакино» — уютный жилой комплекс с собственной инфраструктурой в подмосковных Химках, в 12 км от МКАД. Комплекс расположен в живописном месте рядом с каналом имени Москвы и рекой Клязьмой. Ближайшая станция метро «Ховрино» находится в 15 км от застройки. В рамках проекта предусмотрена обширная инфраструктура: три детских сада в общей сложности на 950 мест, две школы суммарно для 2200 учеников, муниципальная поликлиника на 300 посещений в смену и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.