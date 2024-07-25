Паркинг на 370 машино-мест в миниполисе «Рафинад» Химок готов наполовину

Паркинг в миниполисе «Рафинад» готов на 50%. Объект площадью более 2,5 тыс. кв. метров строят на территории жилого комплекса в городском округе Химки. Парковочное пространство рассчитано на 370 машино-мест и 18 мото-мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На сегодняшний день завершены монолитные работы по возведению каркаса здания. Ведутся фасадные работы, работы по устройству эксплуатируемой кровли и монтажу внутренних инженерных систем. В ближайшее время строители приступят к отделочным работам, прокладке наружных сетей хозяйственно-бытовой и дождевой канализации, водопровода, а также кабельных линий энергоснабжения и наружного освещения благоустройства территории.

В миниполисе «Рафинад» 11 монолитных 8-этажных домов. На территории ЖК построен остров развлечений — зона активного досуга, на которой сосредоточены беговые дорожки, спортивные площадки, зоны отдыха с лежаками у реки, детские игровые комплексы. Жилые дома и остров объединяет общая концепция благоустройства и живописный мост.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.