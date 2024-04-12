Паркинг на 309 машино-мест построят в ЖК «Новое Видное» Подмосковья

В Подмосковье современные жилые комплексы возводят по новым стандартам с дворами без машин. В ЖК «Новое Видное» Ленинского городского округа построят многоуровневый паркинг на 309 машино-мест. Девелопер планирует реализовать проект в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Площадь шестиэтажного здания составит более 10 тыс. кв. метров. На 1 этаже помимо автомобильной стоянки также предусмотрены автомойка на 4 поста и станция технического обслуживания автомобилей. Въезд и выезд оборудуют шлагбаумом, доступ автовладельцев на верхние этажи будет осуществляться по двум лестницам и с помощью лифта. На прилегающей территории проведут комплексное благоустройство.

В проекте «Новое Видное» вместе с домами построят всю необходимую социальную инфраструктуру: планируется возвести семь детских садов для 1 975 малышей, четыре школы на 4 450 мест, поликлинику, торговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс. Первый детский сад на 350 мест планируется ввести в эксплуатацию вместе с домами первой очереди в начале следующего года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.