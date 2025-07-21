Памятники и скверы: что отреставрируют в Центральном районе Петербурга

В Петербурге отреставрируют три сквера в центре и проведут шахматные турниры

Временно исполняющий обязанности главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга Максим Романцов заявил, что в ближайшее время власти займутся реставрацией трех скверов и ремонтом в Шахматно-шашечном клубе Таврического сада, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Уже традиционно большой популярностью пользуются наши шахматные турниры на открытом воздухе. В этом году мы уже провели два турнира — в Таврическом и Овсянниковском садах. До конца лета планируем организовать еще два — в Летнем и Михайловском садах», — отметил Романцов.

По его словам, участие в таких мероприятиях бесплатное, но жителей просят зарегистрироваться через социальные сети центра спорта.

Параллельно в районе ремонтируют дворовые спортивные площадки, в ближайшее время приведут в порядок зону в Джазовом сквере, отремонтируют здание концертного зала досугового центра.