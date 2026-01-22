Пахомов: штрафы застройщикам позволят защитить права дольщиков и ветеранов СВО

Ключи от купленных квартир должны выдаваться вовремя. Об этом 21 января заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Глава государства отметил, что особую роль в данном случае играет системная работа с застройщиками на уровне местных и региональных властей, строительных и снабжающих организаций, на уровне федерального законодательства.

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат «Единой России» от Московской области Сергей Пахомов прокомментировал отмену моратория на штрафы застройщикам за срывы сроков сдачи жилья, вступившую в силу с 1 января 2026 года.

Он подчеркнул, что для добросовестных застройщиков, которые выполняют обязательства в срок, отмена моратория не создает дополнительных рисков.

«Напротив — она выравнивает конкурентную среду и лишает преимуществ тех, кто системно затягивает строительство. Важно понимать, что отмена моратория — это возврат к нормальной, ответственной модели работы строительной отрасли, это не карательная мера, а стимул для повышения дисциплины», — сказал Пахомов.

По его словам, «Единая Россия» будет контролировать, как отмена моратория работает на практике.

«Для нас принципиально, чтобы восстановленные нормы не оставались на бумаге, а реально защищали дольщиков, в том числе при судебных спорах и досудебном урегулировании», — рассказал депутат Госдумы.

Отдельный и приоритетный блок — участники СВО, которые приобрели жилье с использованием льготной ипотеки. По таким случаям в приемные «Единой России» регулярно поступают обращения, связанные с переносами сроков передачи объектов гражданам.

«Для нас принципиально, чтобы права участников спецоперации не нарушались ни на одном этапе — от заключения договора до передачи ключей. Здесь подход будет максимально жестким, с привлечением региональных властей, надзорных органов и, при необходимости, правоохранительных структур», — подчеркнул Сергей Пахомов.

В свою очередь, председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и ЖКХ, член регионального политсовета партии «Единая Россия» Олег Гаджиев отметил, что лидером в России по объему вводимого жилья является Московская область.

«В 2026 году прогнозируется строительство около 11 тысяч квадратных метров, из которых около 3,5 тысячи — в многоквартирных домах. Наиболее активное развитие отрасли происходит в Красногорске, Мытищах, Химках, Ленинском, Пушкинском городском округе. На них приходится основной объем строительства новых МКД», — сказал он.

Он заверил, что совместно с коллегами по каждому застройщику и по каждому объекту, вызывающему даже малейшие опасения, будут сверять дорожные карты.

«Кроме того, мы будем отслеживать, насколько качественно застройщики информируют дольщиков о новых условиях ответственности, не допускаются ли попытки переложить риски на покупателей через дополнительные соглашения или изменение условий договоров», — прокомментировал Гаджиев.

Госдума не продлила на 2026 год полномочия правительства в части введения моратория на начисление застройщикам штрафов, пеней и неустоек за затягивание сроков строительства МКД. Об этом говорил Президент на прямой линии в декабре прошлого года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.