Овчинский: ЖК с объектом здравоохранения построят в Лосиноостровском районе

Жилые дома с объектом здравоохранения появятся в Лосиноостровском районе СВАО в рамках одобренного городом проекта комплексного развития территорий (КРТ), сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Данное постановление было принято правительством Москвы.

«Проект комплексного развития территорий в Лосиноостровском районе предусматривает реорганизацию участка площадью 3,64 га. В течение шести лет назначенный городом оператор построит здесь около 111 тыс. кв. м недвижимости. Почти 90% от общего объема застройки составит жилье для реализации программы реновации общей площадью почти 99 тыс. кв. м. В шаговой доступности от новостроек также возведут поликлинику на 360 посещений в смену общей площадью 12 тыс. кв. м. Реализация проекта позволит создать порядка 380 рабочих мест», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Проект позволит обеспечить новыми квартирами примерно 2 тыс. жителей города. На подземном уровне домов обустроят комфортное парковочное пространство, а прилегающую территорию благоустроят.

Площадка, отведенная под редевелопмент, расположена в пешей доступности от станции «Бабушкинская» Калужско-Рижской линии метро.

В рамках программы КРТ в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках появляются привлекательные городские пространства, которые органично интегрируются в общегородскую ткань. В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью свыше 4,2 тыс. га. Реализуется программа по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.