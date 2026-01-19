Овчинский: ЖК по реновации построили в Кузьминках

В районе Кузьминки Юго-Восточного административного округа Москвы завершено возведение жилого комплекса в рамках программы реновации. Площадь здания составляет более 32 тыс. кв. м. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новостройка расположена по адресу: улица Академика Скрябина, д. 40.

«Новостройка по программе реновации состоит из четырех секций переменной этажности Г-образной формы. В ней 300 квартир, три из которых адаптированы для маломобильных граждан. Жилая площадь составляет около 18 тыс. кв. м. Придомовую территорию комплексно благоустроили: во дворе оборудовали место для тихого отдыха, игровую и спортивную площадки», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что по близости находятся остановки общественного транспорта, детские сады и школы, поликлиники, а также природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино.

В здании и вокруг него организована безбарьерная среда: в подъездах отсутствуют пороги и ступени, установлены восемь лифтов разной грузоподъемности. Вместительные лифты соединяют жилые этажи с подземным паркингом.

На первых этажах расположены помещения для объектов инфраструктуры, а также просторные светлые вестибюли со сквозными входами. Их украшает витражное остекление, наполняющее пространство естественным светом в дневное время. Утром и вечером освещение обеспечивают энергосберегающие светильники.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что началось переселение жителей в дом по реновации на Родниковой улице.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».