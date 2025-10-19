Овчинский: ЖК на 1086 квартир строят в районе Свиблово по реновации

В Северо-Восточном административном округе столицы по программе реновации ведется строительство жилого комплекса общей площадью более 112 тыс. кв. м. Возведение дома происходи по адресу: Кольская улица, з/у № 7. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«В районе Свиблово возводят жилой комплекс из 4 двухсекционных корпусов. Всего в нем будет 1086 квартир с готовой улучшенной отделкой, при этом 17 квартир спроектированы специально для маломобильных граждан. Жилая площадь превысит 64 тыс. кв. м. Рядом находится станция метро „Свиблово“. В районе есть школы, детские сады и больница, торговые центры и другие необходимые объекты инфраструктуры. Недалеко расположены обширные природные территории: парки „Свиблово“, Капустинский и 2 сквера», — приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики Москвы.

Овчинский уточнил, что в настоящее время на строительной площадке подходят к концу работы по монтажу железобетонных конструкций и кладке наружных стен.

На первых этажах новостройки в нежилых помещениях могут разместиться кофейни, пекарни, магазины и другие заведения. Это позволит жителям экономить время на повседневных покупках и заказах.

Также в подъездах запроектированы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок.

Все этапы строительства дома находятся под постоянным контролем Мосгосстройнадзора.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что по реновации заселили еще 14 новостроек.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».