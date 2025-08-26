Овчинский: здание нового детского сада во Внукове готово более чем наполовину
Во Внукове вблизи деревни Большое Свинорье на территории ЖК «Квартал Западный» уже завершено возведение монолита детского сада, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.
Сейчас там ведется устройство внешних стен и внутренних перегородок. Строители также приступили к чистовой отделке фасада, подключению здания к внешним инженерным сетям и монтажу внутренних инженерных систем.
«В трехэтажном здании детского сада площадью свыше 3 тыс. кв. м запроектировано 10 групповых ячеек для 250 детей. В них будут игровая, спальная, буфетная зоны и раздевалка. Для проведения занятий по физкультуре и праздников предусмотрены физкультурный и музыкальный залы. Помещения для самых младших воспитанников разместятся на первом этаже. В настоящий момент детский сад готов на 55%. Завершить строительство девелопер планирует в 2026 году, после чего передаст объект в систему столичного образования», — уточнил Овчинский.
В детсаду будет пищеблок полного технологического цикла и медицинский пункт с процедурным кабинетом. Вокруг здания застройщик оборудует 2 спортивные площадки и 10 прогулочных зон, установит на них теневые навесы и игровые комплексы. На территории также проведут комплексное озеленение.