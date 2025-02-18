Овчинский: завершено строительство частного ФОКа Восточном Бирюлеве

Новый частный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) возвели за счет средств инвестора в районе Бирюлево Восточное Южного административного округа Москвы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Комплекс расположен на Липецкой улице, недалеко от жилых кварталов, что делает его легкодоступным для местных жителей.

«Площадь пятиэтажного спортивного комплекса превышает семь тысяч квадратных метров. В здании оборудуют современные тренажерные залы,

в том числе для групповых занятий, 25-метровый бассейн и административные помещения. Рядом с комплексом предусмотрена парковка на 47 машино-мест», — отметил Овчинский.

В настоящее время объект находится на финальной стадии строительства: ведутся работы по благоустройству территории и подготовке к открытию. После завершения всех работ в здании начнет работу коммерческий фитнес-клуб.

Строительство таких социальных объектов в Москве соответствует задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни». Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что в период с 2025 по 2027 год планируется завершить возведение 36 спортобъектов.