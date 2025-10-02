Овчинский: завершается монтаж фасадов в доме по программе реновации в Зюзине

На юго-западе столицы в районе Зюзино строят жилой комплекс по программе реновации общей площадью более 30 тыс. кв. м, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

ЖК возводят по адресу: ул. Херсонская, з/у 8 (участок 6.5), на месте расселенного по программе реновации дома №8 на той же улице.

«В районе Зюзино возводят трехсекционный жилой комплекс по программе реновации на 282 квартиры. Жилая площадь новостройки превысит 17 тыс. кв. м. В квартирах будет готовая улучшенная отделка, что позволит жителям переехать в них сразу, не тратя время на дополнительный ремонт. Рядом находятся станция метро “Зюзино”, детские сады, школы, взрослая и детская поликлиники, а также живописные места для прогулок: природно-исторический парк “Битцевский лес” и парк “Зюзино”. Сейчас на объекте завершается монтаж фасада, ведутся кладка внутренних перегородок, отделочные работы и монтаж инженерных систем. Фасад монтируется при помощи префаб-технологии. Панели заводского изготовления устанавливаются на площадке под ключ, что сокращает срок строительства», – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Во дворе новостройки установят современное освещение. Для удобства маломобильных жильцов в подъездах не будет порогов, ступеней и пандусов – на всем пути от двора до квартиры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом доме по программе реновации в районе Проспект Вернадского.