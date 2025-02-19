Овчинский: во Внукове освободили территорию под строительство жилья по реновации

В районе Внуково Новомосковского административного округа Москвы освободили площадку для возведения жилья по программе реновации, включая создание сопутствующей инфраструктуры, поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Площадка находится на месте четырех ранее расселенных и демонтированных домов по адресу: ул. Труда, з/у 1 (владения 1, 2, 3, 4).

«Ожидается, что общая площадь квартир в новом жилом комплексе по реновации составит примерно 16 тыс. кв. м. Это позволит предоставить квартиры около 500 москвичам. Первые этажи в новостройках по реновации проектируют нежилыми — там смогут открыться магазины, пункты выдачи заказов, досуговые центры для детей или другие объекты социально-бытового назначения. Придомовую территорию благоустраивают: проводят комплексное озеленение, оборудуют зоны для тихого и активного отдыха горожан», — сообщил Владислав Овчинский.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

До этого градоначальник поздравил 200-тысячного жителя, приступившего к переселению по программе реновации.