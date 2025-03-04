Овчинский: ведется строительство дома по программе реновации в Люблине

В столичном районе Люблино идет возведение ЖК по реновации, заявил министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Дом появится по адресу: ул. Судакова, з/у 5. Ранее на данном месте был демонтирован расселенный ветхий дом. Общая площадь новостройки составит 49,6 тыс. кв. м.

«Новостройка, рассчитанная на 474 квартиры, будет состоять из трех корпусов переменной этажности. В подъездах дома появятся помещения для консьержа и колясочные. На первых нежилых этажах новостройки смогут открыться магазины, пункты выдачи товаров и другие организации, которые смогут посетить не только переселенцы, но и жители всего района. В пешей доступности от жилого комплекса находятся детский сад, школа и объекты социально-бытовой инфраструктуры. Сейчас более чем на 90 процентов завершены работы по устройству шпунтового ограждения и разработке котлована. Скоро строители начнут заливать фундамент», — уточнил министр.

Готовая улучшенная отделка в новых квартирах полностью соответствует стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства города. Помимо этого, в новостройке предусмотрена подземная автостоянка, рассчитанная на 81 машино-место.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят, обустроят две детские площадки, спортивную площадку, а также зону для тихого отдыха взрослых.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации в ВАО.

Программу реновации жилья в Москве утвердили в 2017 году.