Овчинский: в Зюзине завершили строительство жилого комплекса по реновации

В столичном районе Зюзино подошло к концу возведение ЖК по реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Объект находится по адресу: Черноморский бульвар, д. 20, на месте расселенного по программе реновации дома на той же улице. Его общая площадь составляет более 20 тыс. кв. м.

«В двухсекционном доме на Черноморском бульваре предусмотрено 184 квартиры площадью около 11 тыс. кв. м. Семь из них адаптировали для маломобильных граждан. Во дворе провели комплексное озеленение и благоустройство: оборудовали детскую и спортивную площадки, а также место для отдыха. Рядом с новостройкой расположены станции метро „Севастопольская“ и „Каховская“, есть прогулочные скверы и парк, школы, детские сады и объекты здравоохранения», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

На первом этаже предусмотрели нежилые помещения, где смогут разместиться аптеки, кофейни, салоны красоты, пункты выдачи заказов и точки оказания бытовых услуг.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что свыше 215 тыс. жителей города переедут или начнут переезд по реновации в 2026–2028 годах.