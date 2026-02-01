Овчинский: в Зюзине построили дом по реновации

В Юго-Западном административном округе возвели жилой дом в рамках реализации программы реновации, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

ЖК находится по адресу: ул. Херсонская, д. 8.

«Прошлый год мы с уверенностью можем назвать лидером по объему введенного жилья для реализации реновации. Так, одну из новостроек возвели на Херсонской улице. В жилом комплексе из трех секций в форме буквы Г готово 282 квартиры, 8 из которых адаптированы для маломобильных граждан. В них широкие коридоры и дверные проемы, а в санузлах предусмотрены специальные поручни. Жилая площадь квартир превышает 17,6 тыс. кв. м», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Также на территории ЖК появится безбарьерная среда.

Новостройка возведена в районе с развитой инфраструктурой для комфортной семейной жизни. В пешей доступности расположены станция метро «Зюзино» и одноименный уютный парк, крупный торговый центр, детские сады и школы, библиотека, городские поликлиники для взрослых и детей. Кроме того, поблизости находятся спортивные объекты, в том числе Московский дворец ушу Центра спорта и образования «Московская экспериментальная школа» на базе Департамента спорта города Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Савеловском районе передали под заселение первый ЖК по программе реновации.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.