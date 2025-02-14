Овчинский: в жилом комплексе по реновации на севере Москвы приступили к чистовой отделке

В Коптеве продолжают строить жилой комплекс по реновации площадью около 100 тыс. кв. м. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

ЖК строят по адресу: Старокоптевский переулок, вл. 7.

«На севере столицы в районе Коптево продолжается строительство жилого комплекса по программе реновации: ведется черновая и чистовая отделка, монтаж инженерных сетей. В нем предусмотрено 864 квартиры с готовой улучшенной отделкой. Для удобства жителей первые этажи спроектируют нежилыми, там в будущем разместятся объекты социальной инфраструктуры, включая аптеки, пункты выдачи заказов и досуговые центры», — отметил Овчинский.

Он добавил, что в пешей доступности от новостройки находится станция МЦК «Коптево», кафе, магазины, поликлиники и учебные заведения для детей.

Придомовую территорию благоустроят — оборудуют спортивную и детские площадки, зоны отдыха и проведут комплексное озеленение.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, начавшего переселение по реновации.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».