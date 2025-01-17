Овчинский: в Западном Дегунине по программе реновации построили два дома

В районе Западное Дегунино на севере столицы построили два новых ЖК суммарной площадью свыше 77 тыс. кв. м. Здания располагаются по адресам: Базовская улица, дом 24Б и Коровинское шоссе, д. 29, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

«В новых жилых комплексах в районе Западное Дегунино предусмотрено 709 квартир с готовой улучшенной отделкой, 15 из них предназначены для маломобильных граждан. Их суммарная площадь превышает 41 тыс. кв. м. В подъездах предусмотрены комнаты для консьержей и колясочные, а на первых нежилых этажах помещения для размещения объектов социально-бытового назначения», — рассказал Овчинский.

Он добавил, что в пешей доступности от новых домов располагаются магазины, аптеки, салоны красоты, фитнес-клубы, медицинские и учебные учреждения.

На придомовых территориях провели благоустройство, оборудовали гостевые парковки, зоны отдыха, спортивные и детские площадки с безопасным покрытием. Также на территориях провели комплексное озеленение и смонтировали наружное освещение.

На фасадах установили корзины под кондиционеры. Подъезды спроектировали просторными и со сквозными проходами, а входные группы обоих домов оформили витражным остеклением.

Всю информацию о программе реновации можно узнать на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.