Овчинский: в ЗАО подобрана стартовая площадка, где возведут жилье по реновации

В Западном административном округе подобрали новую стартовую площадку для строительства жилья по программе реновации, прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Площадка находится в Можайском районе по адресу: ул. Горбунова, вл. 27. Известно, что всего в программу реновации в Можайском районе включено 148 домов, в новые квартиры переедут около 25 тыс. жителей.

«На ней возведут новостройку по программе реновации, в которой общая площадь квартир может составить более 28 тыс. кв. м. Это позволит обеспечить новым жильем около тысячи горожан. Территорию дома благоустроят: высадят деревья и кустарники, установят детские игровые комплексы и спортивный инвентарь, а также оборудуют зоны отдыха для горожан», — пояснил Овчинский.

Ознакомиться с информацией о реновации можно на портале mos.ru. Больше о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в 2017 году. Она затрагивает почти 1 млн москвичей и включает в себя расселение 5176 домов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин включил в программу реновации 9 новых площадок. Они находятся в пяти районах трех административных округов Москвы. До этого Сергей Собянин поручил нарастить темпы реализации программы реновации в 2 раза.