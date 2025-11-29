Овчинский: в Войковском районе освободили участок для дома по реновации

В Войковском районе Москвы подготовили территорию для возведения нового жилого комплекса в рамках программы реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Участок находится по адресу: улица Нарвская, з/у 1.

«Город подготовил участок площадью около 0,9 га под строительство нового жилого комплекса в Войковском районе. Планируется, что площадь жилья в новостройке составит около 21,8 тыс. кв. м. Примерно 800 москвичей смогут переехать в квартиры с улучшенной отделкой. Придомовую территорию комплексно благоустроят: высадят деревья, оборудуют площадки для активного отдыха и занятий спортом. На первых этажах дома смогут открыться магазины, салоны красоты, аптеки и другие объекты социально-бытового назначения», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что на первых этажах здания смогут разместиться предприятия бытового и социального обслуживания — магазины, аптеки, салоны красоты и другие объекты.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что новые дома по реновации экономят до 40% ресурсов в сравнении со старыми.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».