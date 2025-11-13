Овчинский: в ЦАО реорганизуют четыре участка по проекту КРТ

В рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) в Москве реорганизуют четыре участка, расположенных в Красносельском и Басманном районах. Их общая площадь составляет почти 3 га, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«Город одобрил проект комплексного развития четырех участков общей площадью 2,94 га в Красносельском и Басманном районах. На трех из них, расположенных на Русаковской и Леснорядской улицах и в Посланниковом переулке, построят более 82,8 тыс. кв. м жилой недвижимости для реализации программы реновации. Участок на Леснорядской улице зарезервируют для городских нужд», – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Овчинский уточнил, что в границах проекта КРТ также сохранят два коммунальных объекта – центральный тепловой пункт и распределительную трансформаторную подстанцию. Реализацию проекта планируется завершить за 6 лет.

Два участка находятся на Леснорядской улице, вл. 10, один – на Русаковской улице, вл. 14/16 и еще один – в Посланниковом переулке, вл. 3–5. Территория в Посланниковом переулке расположена около станции метро «Бауманская» Арбатско-Покровской линии, а участки на Русаковской и Леснорядской улицах – недалеко от станции «Красносельская» Сокольнической линии.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что новые дома по реновации позволяют экономить до 40% энергоресурсов в сравнении со старыми пятиэтажками.

В ходе программы КРТ на месте бывших промышленных зон, неэффективно используемых и пустующих территорий создаются привлекательные городские пространства, которые гармонично встраиваются в городскую среду. На сегодняшний день в столице на различных этапах проработки и реализации находится 336 проектов КРТ, чья общая площадь превышает 4,2 тыс. га. Программа реализуется по поручению Собянина.