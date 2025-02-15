Овчинский: в ТиНАО по реновации демонтировали 55 расселенных домов

В ТиНАО по программе реновации было демонтировано порядка 55 ранее расселенных домов ветхого жилого фонда, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Таким образом, с момента старта реновации в Москвы было расселено и демонтировано свыше 560 домов во всех округах города.

«По программе реновации в ТиНАО расселено уже 105 зданий, еще 33 находятся в стадии расселения. Из них 55 снесены. Больше всего демонтировали в Новомосковском — 37 зданий, а в Троицком — 18. На месте сноса возводят жилье по программе реновации с сопутствующей инфраструктурой и благоустроенной территорией», — прокомментировал Овчинский.

На местах сноса старых домов возводятся не только новые ЖК, но и благоустроенные дворы. Немалое внимание уделяется озеленению придомовой территории, установке детских и спортивных площадок, а также организации зон отдыха.

Первые этажи ЖК делают нежилыми, поскольку они предназначаются для размещения на них социальных и коммерческих объектов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

До этого градоначальник поздравил 200-тысячного жителя, приступившего к переселению по программе реновации.