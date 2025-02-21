Овчинский: в Таганском районе заканчивается строительство офисного здания

В Таганском районе в центре Москвы завершены основные этапы строительства административно-делового комплекса. В настоящее время на объекте ведутся пуско-наладочные работы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

На местах снесенных домов строятся новые жилые комплексы, соответствующие стандартам реновации. Они отличаются просторными квартирами и развитой инфраструктурой.

«В 2024 году город демонтировал 216 старых домов по программе реновации. Наибольшее количество демонтированных зданий насчитывается на юго-востоке столицы — 42. В Новомосковском административном округе демонтировали 28 домов. Еще 25 — в Восточном административном округе», — отметил Овчинский.

Он добавил, что сегодня на их месте построили 36 новостроек и еще порядка 105 находятся в стадии строительства.

Первые этажи новых жилых комплексов отводятся под социальные и коммерческие объекты. На прилегающих территориях планируется обустройство детских и спортивных площадок, а также зон для отдыха.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, начавшего переселение по реновации.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».