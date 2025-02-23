Овчинский: в Свиблове продолжается строительство ЖК по реновации

На северо-востоке Москвы, в районе Свиблово, строится новостройка по программе реновации. Ее суммарная площадь составит около 112 тыс. кв. м, поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

ЖК возводят по адресу: ул. Кольская, з/у 7 Всего в нем предусмотрено 1086 квартир, 17 из которых предназначены для маломобильных граждан.

«Новостройка будет состоять из четырех корпусов переменной этажности. Они расположатся попарно, формируя приватные дворы. Готовая улучшенная отделка в них будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Первые этажи сделают нежилыми — на них в будущем откроются объекты социально-бытового назначения. В шаговой доступности от жилого комплекса расположены станция метро „Свиблово“, образовательные учреждения, больницы, магазины, Капустинский парк и пруд. Сейчас ведутся работы по устройству монолитных конструкций наземной части», — прокомментировал Овчинский.

Дом строится по монолитной технологии, а для внешней отделки используется система вентилируемого фасада с крупноформатными HPL-панелями и керамогранитом. Цветовая гамма включает чередование белого, темно-серого, песочно-бежевого и акцентного красного оттенков. Новое здание органично впишется в архитектуру района Свиблово. В жилом комплексе будет установлено 22 лифта грузоподъемностью 1000 и 400 кг.

На придомовой территории запланированы три детские площадки с безопасным покрытием, две спортивные площадки и две зоны отдыха. Также будет проведено комплексное озеленение и установлено наружное освещение.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, приступившего к переселению по программе реновации.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.