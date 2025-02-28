Овчинский: в Свиблове достроят универсальный магазин

В столичном районе Свиблово возобновят возведение универсального магазина-долгостроя с подземной автостоянкой, поделился министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Работа по возведению объекта торговли по адресу: Берингов проезд, вл. 3, с. 5, стартовало еще в 2008 году на основании оформленной в установленном порядке разрешительной документации, но в 2014-м были приостановлены.

«Оперативная группа по сокращению объектов незавершенного строительства, действующая в Комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы, взяла в работу долгострой в Беринговом проезде. В ходе взаимодействия города с застройщиком урегулированы вопросы для дальнейшей реализации проекта: уточнены технико-экономические показатели строительства, переоформлены земельно-правовые отношения и градостроительная документация», — объяснил Овчинский.

В 2023 году объект незавершенного строительства получил положительное заключение экспертизы. В феврале этого года выдано соответствующее разрешение на строительство. Завершение работ планируется до конца текущего года.

Известно, что с 2011 года оперативная группа решила вопросы по 691 объекту долгостроя, из которых введены в эксплуатацию 204 объекта, возобновлены работы на 275 объектах, на 212 площадках конструкции демонтированы, территории приведены в порядок и благоустроены.