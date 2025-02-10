Овчинский: в СВАО возводят 13 новостроек на месте старых домов

На месте демонтированного ветхого фонда на территории шести столичных районов Северо-Восточного административного округа идет возведение 13 новостроек, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Уточняется, что дома строят по современным технологиям. Новостройки по реновации возводят как на специально подобранных для этого площадках, так и на месте сноса расселенных домов.

«Одним из лидеров по строящемуся жилью на таких площадках в СВАО является Лосиноостровский район. Два дома там появятся на Тайнинской улице, еще два — на Изумрудной. Их общая площадь составит почти 68 тыс. кв. м. Суммарно в новых жилых комплексах оборудуют более 660 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Первые этажи сделают нежилыми. В будущем там откроются объекты социально-бытового назначения: магазины, кафе, досуговые центры, частные медклиники и многое другое», — прокомментировал Овчинский.

Придомовые территории благоустроят: установят детские и спортивные площадки, зоны отдыха для горожан, организуют гостевые парковки и элементы ландшафтного дизайна.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, приступившего к переселению по программе реновации.