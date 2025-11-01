Овчинский: в столице открылась фотовыставка о профессиях в сфере строительства

В московском парке «Красная Пресня» открылась фотовыставка, посвященная профессиям в области строительства, сообщил министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Экспозиция представляет собой портреты сотрудников крупнейших строительных компаний мегаполиса — инженеров, архитекторов и других специалистов, которые вносят вклад в развитие и преображение столицы.

«Строительная отрасль — это не просто возведение зданий, а создание будущего нашего города. За каждым домом, мостом или городским сооружением стоит команда профессионалов, чьи знания и навыки создают комфортную и функциональную среду для жизни миллионов москвичей. Их труд — основа масштабных градостроительных проектов, которые определяют развитие столицы на десятилетия вперед. Подобные выставки помогают горожанам по-новому взглянуть на профессии в строительной сфере и осознать их важность для создания качественной городской среды», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Выставка стала еще одним шагом в популяризации строительных профессий и признании заслуг специалистов, вносящих вклад в развитие Москвы.

Посетить экспозицию можно бесплатно до 30 ноября включительно.

Департамент градостроительной политики Москвы поддерживает инициативы, направленные на повышение престижа строительных профессий и демонстрацию достижений отрасли, которые способствуют созданию комфортной городской среды для жителей и гостей мегаполиса.