Овчинский: в столичном районе Марьина Роща расселили 10 старых домов

В Марьиной Роще, которая относится к Северо-Восточному административному округу, в программу реновации вошли 24 ветхих дома, причем 10 из них уже полностью расселены. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Освобожденные здания будут снесены, а на их месте возведут современное жилье с необходимой инфраструктурой.

«Первый жилой комплекс в 1-м Стрелецком проезде (дом 18) был передан под заселение в 2020 году. Сегодня количество заселяемых новостроек в районе достигло пяти, в них предусмотрено свыше 700 квартир с готовой улучшенной отделкой. Новоселье в новых жилых комплексах отпраздновали жители 10 расселенных домов. Всего по программе реновации в районе Марьина Роща предстоит расселить 24 жилых здания, новые квартиры получат 3,9 тыс. москвичей», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что в программу реновации вошла 131 новая площадка под возведение домов.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва – один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».