Овчинский: в Солнцеве возвели здание с офисами и развлекательным центром

В Западном административном округе столицы появился новый многофункциональный центр, общая площадь которого составляет 6 тыс. кв. м. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Многофункциональный объект был построен по адресу: ул. Авиаторов, д. 3Б, по соседству с крупным ТРЦ «Небо». Его сооружение было завершено в 2021 году в рамках первой стадии строительных работ. Административное здание возвели на втором этапе; оно расположено в 12 минутах пешей ходьбы от станции метро «Солнцево» и в 19 минутах от платформы Новопеределкино, относящейся к Четвертому Московскому центральному диаметру.

«В здании на улице Авиаторов четыре наземных этажа. Первый займут магазины и ресторан. На втором этаже предусмотрено свыше полутора тысяч квадратных метров под офисы. На третьем многосветном уровне с антресолью разместился развлекательный центр с точкой спортивного питания, тренажерным залом, помещением для групповых тренировок и спа-зоной с сауной и хамамом. Четвертый этаж — технический», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский добавил, что личного транспорта посетителей и резидентов торгово-развлекательного центра предусмотрена прилегающая наземная парковка на 360 машино-мест.

Фасад здания отделан крупноформатными сэндвич-панелями, энергоэффективными витражными системами и плитами из керамогранита. На главном фасаде созданы специальные зоны для информационных вывесок.

Внутренняя отделка помещений выполнена с применением высококачественных, современных и безопасных материалов. Интерьер сочетает в себе минимализм и функциональность, учитывая потребности всех категорий гостей.

Девелопером проекта выступает Акционерное общество «О2».