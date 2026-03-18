Овчинский: в Рязанском районе по реновации появится жилой дом

В Рязанском районе столицы выдан градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) для возведения многоквартирного дома для реализации программы реновации, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Дом находится по адресу: ул. Михайлова, з/у 13.

«На территории площадью 0,98 гектара появится новостройка с современной архитектурой и благоустроенным дворовым пространством. Предельная площадь дома составит 34 тыс. кв. м. Кроме того, проект предусматривает размещение торговых и бытовых помещений на первых этажах, что обеспечит жителей повседневными сервисами в шаговой доступности», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

ЮВАО демонстрирует высокие показатели реализации госпрограммы и занимает вторую позицию среди всех городских округов по числу уже построенных и введенных в эксплуатацию жилых комплексов, предназначенных для волнового переселения граждан в рамках масштабного проекта реновации.

