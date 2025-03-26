В Рязанском районе инвестор строит бизнес-центр

На юго-востоке Москвы инвестор строит современный общественно-деловой комплекс суммарной площадью свыше 16,4 тыс. кв. м. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Многофункциональное здание строится всего в пяти минутах ходьбы от станции метро «Окская» по адресу: Окская улица, вл. 9. Отличную транспортную доступность будущего делового центра обеспечивает не только близость метро, но и удобное расположение рядом с крупными транспортными артериями — Рязанским и Волгоградским проспектами.

По словам Овчинского, в новом бизнес-центре запроектировано десять наземных и один подземный этаж. На подземном уровне разместится парковка на 58 машино-мест. Первый этаж будет включать многофункциональный зал площадью 142 кв. м для проведения мероприятий, а также помещения для магазинов, сервисных предприятий и кафе.

«В каждом из них предусмотрен отдельный вход со стороны улицы. Совокупная площадь офисных площадей в здании составит более 10,8 тыс. кв. м, они будут расположены со второго по девятый этаж. Их застройщик будет передавать с черновой отделкой, что позволит арендаторам трансформировать пространство под свои нужды», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Министр уточнил, что на эксплуатируемой кровле здания обустроят просторную террасу. Планируется, что строительство будет завершено в 2027 году.

Основной вход в деловой центр будет расположен со стороны проектируемого проезда и перспективной жилой застройки, что обеспечит удобный доступ к зданию.

Особое внимание в проекте уделено архитектурному облику здания. Фасады бизнес-центра будут облицованы современными навесными алюминиевыми панелями с эффектной архитектурной подсветкой, что придаст комплексу узнаваемый внешний вид.

В пресс-службе Департамента уточнили, что реализацией масштабного проекта занимается компания Dominanta.