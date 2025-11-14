Овчинский: в Рязанском районе демонтировано 16 домов по реновации

В Рязанском районе, расположенном на юго-востоке столицы, было демонтировано 16 зданий, относящихся к старому жилому фонду. Их бывшие жильцы стали обладателями новых квартир с усовершенствованной чистовой отделкой. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Демонтаж осуществлялся по технологии «умный снос», которую задействуют при разборе зданий в рамках программы реновации. Такой поэтапный метод разборки обеспечивает экологичность и безопасность проводимых работ.

«С начала реализации программы реновации в Рязанском районе полностью расселили и демонтировали 16 домов. Их жители переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой. На месте снесенных зданий возводят жилые комплексы для реализации программы реновации с сопутствующей инфраструктурой и благоустроенными территориями. Это позволяет обеспечить волновое переселение москвичей из старого жилья в современные новостройки», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Овчинский уточнил, что всего в Рязанском районе в соответствии с действующей программой реновации планируется расселить свыше 70 домов устаревшего жилищного фонда.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что новые дома по реновации экономят до 40% ресурсов в сравнении со старыми.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».