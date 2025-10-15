Овчинский: в рамках проекта КРТ на Рязанском проспекте построят жилье по реновации

Власти Москвы одобрили очередной проект комплексного развития территорий (КРТ), на этот раз в Юго-Восточном округе. Неиспользуемый участок на Рязанском проспекте будет преобразован в новую площадку для жилищного строительства. Проект соответствующего решения уже опубликован на портале mos.ru. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

«Благодаря новому проекту КРТ в районе Выхино-Жулебино появится еще одна стартовая площадка для строительства жилья в целях реализации программы реновации. Комплексное развитие участка площадью 0,63 га, расположенного на Рязанском проспекте, предусматривает строительство многоквартирного дома общей площадью 22,2 тыс. кв. м. Площадь квартир в новостройке ориентировочно составит почти 12,4 тыс. кв. м», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что также в здании будет обустроена подземная парковка. Реализацию проекта намерены завершить в пятилетний срок.

Участок под застройку имеет адрес: Рязанский проспект, вл. 66, и находится в зоне с устоявшейся инфраструктурой. Поблизости расположены школы, детские сады и магазины. В шаговой доступности — станция метро «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии.

Программа КРТ нацелена на формирование комфортных городских пространств в бывших промзонах, на неэффективных и пустующих землях, которые гармонично вписываются в городскую среду. На сегодняшний день в Москве на различных этапах разработки и воплощения находится 336 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью свыше 4,2 тыс. га. Эта программа реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.