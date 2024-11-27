Овчинский: в Западном Дегунине вместо долгостроя появится реабилитационный центр

На севере столицы в районе Западное Дегунино будет достроен объект незавершенного строительства для размещения реабилитационного центра на 220 коек, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Владислав Овчинский.

Объект расположится по адресу: ул. Ивана Сусанина, вл. 3. Ранее там проходили работы по строительству протезно-ортопедического восстановительного центра за счет средств федерального бюджета и они были приостановлены в 2011 году.

«Недостроенный объект взяла в работу Оперативная группа по сокращению долгостроя, действующая в Комплексе градостроительной политики и строительства города. В результате приняли решение о передаче объекта ФБУ „Реабилитационный и учебный Центр Фонда социального страхования Российской Федерации“ под размещение реабилитационного центра», — прокомментировал министр.

Одновременно федеральный застройщик ведет подготовку нужно документации для проведения конкурса по выбору УК на проектирование и дострой объекта незавершенного строительства.

Уточняется, что старт работ планируется на 2025 год.

С 2011 года Оперативной группой были решены вопросы по 683 объектам долгостроя, из которых введены в эксплуатацию 199 объектов, возобновлены работы на 272 объектах, на 212 площадках конструкции демонтированы, территории приведены в порядок и благоустроены.