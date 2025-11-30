Овчинский: в районе Нагатино-Садовники по проекту КРТ построят жилой квартал

В столичном районе Нагатино-Садовники предстоит реорганизовать участок площадью более 9 га, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Соответствующий проект решения размещен на портале mos.ru. Участок расположен по адресу: ул. Речников, владения 13–29, в изгибе Москвы-реки, одном из самых экологически чистых районов города со сложившейся социальной и транспортной инфраструктурой.

«Очередной проект комплексного развития территории на юге Москвы предусматривает реорганизацию участка площадью 9,43 га. В течение семи лет здесь возведут свыше 248 тыс. кв. м недвижимости. Большую часть застройки отведут под жилые дома. Площадь квартир в них составит 136,5 тыс. кв. м, из которых 73,3 тыс. кв. м выделят для реализации программы реновации. На первых этажах и во встроенно-пристроенных помещениях разместят предприятия малого бизнеса. В новом квартале также построят многофункциональный комплекс с паркингом на 295 машино-мест. В здании откроют детскую школу искусств, которую передадут на баланс города, и предприятия торгово-бытового обслуживания. В результате реализации проекта будет создано порядка 680 рабочих мест», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Рядом с объектом есть школы, детские сады, колледжи, поликлиники, спортивные площадки, магазины. В непосредственной близости находится причал регулярного речного пассажирского маршрута №2 «Нагатинский Затон», а в пешеходной доступности – одноименная станция Большой кольцевой линии метро.