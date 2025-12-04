Овчинский: в районе Лосиноостровский появится новостройка по программе реновации

На северо-востоке столицы в районе Лосиноостровский началось строительство жилого комплекса для программы реновации, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Общая площадь дома составит около 12 тыс. кв. м. Новостройка появится по адресу: ул. Стартовая, з/у 5/2, на месте расселенного по программе реновации д. 5, корп. 2, на той же улице.

«В новостройке 134 квартиры общей площадью более 8 тыс. кв. м. 4 квартиры адаптируют для маломобильных граждан: там сконструированы широкие коридоры и дверные проемы, увеличенная площадь кухонь, ванных и лоджий, а в санузлах предусмотрены специальные поручни. Во дворе оборудуют детскую и спортивную площадки, а также место для тихого отдыха, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Рядом расположены остановки общественного транспорта, детские сады и школы, в пешей доступности — парк, сквер, детская и взрослая поликлиники. Сейчас на площадке ведется разработка котлована и устройство шпунтового ограждения», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Первый нежилой этаж оформят высокими потолками и витражным остеклением. В подъезде будет просторный вестибюль, лифтовой холл, помещение для хранения колясок и велосипедов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что возведенные по программе реновации дома экономят до 40% ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками.