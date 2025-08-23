Овчинский: в районе Котловка ведется строительство дома по реновации

На юго-западе столицы в районе Котловка продолжается строительство жилого дома, состоящего из двух секций общей площадью более 40 тыс. кв. м, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

ЖК возводят на свободном участке по адресу: ул. Кржижановского, з/у 31/1.

«Новостройка будет состоять из двух секций, включающих 368 квартир. Девять квартир будут адаптированы для маломобильных граждан. В доме смонтируют современные лифты, просторные подъезды с удобной навигацией и функциональные зоны: светлые вестибюли, комнаты для консьержей, помещения для хранения колясок и велосипедов, почтовые зоны. В настоящее время завершаются работы по заливке фундаментной плиты», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

На придомовой территории проведут комплексное благоустройство: установят детскую и спортивную площадки для активного отдыха, а также проведут комплексное озеленение.

Известно, что ЖК строят в районе с развитой городской и транспортной инфраструктурой. Рядом с домом — остановки общественного транспорта, медицинские и образовательные учреждения, зеленые скверы и парк для прогулок. В пешей доступности расположена станция метро «Профсоюзная».

