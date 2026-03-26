сегодня в 12:15

Овчинский: в районе Алексеевский возвели новостройку по программе реновации

Подошло к концу возведение ЖК по реновации в СВАО, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Дом находится по адресу: ул. Ярославская, д. 2.

«Новостройку общей площадью свыше 47 тыс. кв. м возвели в Алексеевском районе. В доме п-образной формы из пяти секций разной этажности насчитывается 442 квартиры жилой площадью свыше 25 тыс. кв. м, при этом 10 квартир адаптированы для комфортного проживания маломобильных жителей», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

ЖК был построен по стандартам программы реновации из высококачественных материалов преимущественно отечественного производства, а также с применением современных технологий, учитывающих показатели энергоэффективности зданий.

Фасад новостройки разработан по индивидуальному проекту, учитывающему особенности окружающей застройки, благодаря чему новый жилой комплекс органично вписан в архитектурный ландшафт своего района.

Входные группы выполнены без лестниц и порогов, на одном уровне с тротуарами, для обеспечения безбарьерной среды и удобства маломобильных граждан. Во всех подъездах установлены современные лифты. Также на подземном уровне оборудован автомобильный паркинг.

Как ранее сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, в СВАО уже расселили более 90 домов по реновации.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 3-м Михалковском переулке по индивидуальному проекту построен монолитный жилой комплекс с семью секциями.