сегодня в 10:20

Овчинский: в районе Аэропорт появится дом по реновации

На севере столицы построят жилой дом по программе реновации, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Новостройка расположится по адресу: Большой Коптевский проезд, владение 14, корпус 4.

«На земельном участке площадью 0,43 га предусмотрено строительство жилого дома предельной площадью 9 тыс. кв. м. Он появится в районе со сложившейся застройкой и инфраструктурой, в пешей доступности находится станция „Аэропорт“ Замоскворецкой линии метро», — уточнил Овчинский.

Прилегающую территорию благоустроят. Там будут организованы площадки для отдыха, игр и занятий спортом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале переселения в новый дом на Родниковой улице в рамках реновации.

Больше информации о программе реновации можно найти на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе доступно по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.