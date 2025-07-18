Овчинский: в районе Аэропорт начались фасадные работы корпуса детского сада

На севере Москвы идет строительство нового детского сада на 100 мест. Строители уже завершили монолитные работы и приступили к монтажу инженерных систем, возведению и отделке, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Частный детсад появится на территории жилого комплекса SOUL по адресу: ул. Часовая, д. 28. Проект реализует девелопер Forma.

«Общая площадь будущего детского сада составит около 1,4 тыс. кв. м. В здании обустроят четыре групповые ячейки с игровой зоной, спальнями, буфетами, раздевалками и санузлами. Проект предусматривает организацию на крыше пристройки площадью 510 квадратных метров безопасной площадки для игр и прогулок детей младших возрастов. Также запроектированы хореографический и музыкально-физкультурный залы, столовая и медицинский кабинет. Завершить строительство дошкольного учреждения планируется в 2026 году», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

На прилегающей территории для малышей от 3 до 5 лет будут установлены качели и карусель, доска для рисования, столик с пеньками, фигурки с животными, песочница, а также беседка для общих собраний. Пространства для прогулок детей из старших групп оформят по мотивам сказки «Волшебник Изумрудного города». Для воспитанников в возрасте 5–7 лет будет создан интерактивный игровой маршрут.

Во дворе также появятся специальные учебно-опытные зоны с образовательной инфраструктурой, созданной из природных материалов с высокими тактильными характеристиками, которые откроют детям новые возможности для обучения и экспериментов.