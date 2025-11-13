Овчинский: в районах Рязанский и Выхино-Жулебино начали строить два дома

Старт строительным работам в рамках программы реновации был дан на двух площадках в районах Рязанский и Выхино-Жулебино. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Возведение новых жилых зданий ведется по следующим адресам: Самаркандский бульвар, з/у 15/5 и 4-й Вешняковский проезд, з/у 5/1.

«На Самаркандском бульваре начали возводить двухсекционный жилой комплекс общей площадью почти 27 тыс. кв. м. В нем запроектированы 262 квартиры. Для проживания маломобильных жителей адаптируют шесть квартир – там будет увеличенная ширина коридоров и дверных проемов, а в санузлах предусмотрят специальные поручни. Сейчас на участке возводят надземную часть новостройки. В жилом комплексе в 4-м Вешняковском проезде будет три секции разной этажности площадью более 16 тыс. кв. м», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что новостройка будет насчитывать 152 квартиры, четыре из которых предназначены для маломобильных граждан. Сейчас на площадке осуществляется разработка котлована.

Новые дома строятся в районах с хорошо развитой инфраструктурой. Рядом находятся станции метрополитена, школы, детские сады, городские поликлиники и больницы для взрослых и детей, а также крупные лесопарковые территории.

Возле здания на Самаркандском бульваре появятся две детские и одна спортивная площадки, а в 4-м Вешняковском проезде – две детские и две спортивные. Около каждого жилого комплекса также обустроят зоны отдыха, а прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что новые дома по реновации экономят до 40% ресурсов в сравнении со старыми.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва – один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».