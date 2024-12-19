Овчинский: в Перове построили еще один дом по реновации

В столичном районе Перово по программе реновации построили новый дом суммарной площадью 11,8 тыс. кв. м. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новостройка находится в районе со сложившейся инфраструктурой и транспортной доступностью по адресу: Перовская улица, дом 40А.

По словам министра, дом рассчитан на 120 квартир суммарной площадью свыше 7 тыс. кв. м. Для маломобильных жителей оборудовали 2 квартиры.

«В подъездах будут помещения для консьержа и колясочные, а на первом нежилом этаже смогут открыться пункт выдачи заказов, магазин или другие объекты социально-бытовой инфраструктуры», — сказал Овчинский.

Он уточнил, что в пешей доступности от нового дома располагаются Перовский парк, детсады, школы и станция Калининской линии метро «Перово».

В доме смонтированы 1 лифт грузоподъемностью 630 кг и 3 лифта грузоподъемностью 1 т. На фасадах установлены корзины для кондиционеров, а входные группы оформлены витражным остеклением.

Прилегающая к новостройке территория благоустроена — на ней оборудовали зону отдыха, спортивную и детскую площадки, смонтировали наружное освещение, выполнили комплексное озеленение.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщал, что все возводимые по реновации дома будут обеспечены всей необходимой инфраструктурой — социально-культурными и школьными учреждениями, а также детсадами.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Только в прошедшем году для заселения в столице были переданы 59 новостроек, которые позволили обеспечить новым жильем 47 тыс. человек.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. На протяжении последних 5 лет по федеральному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилой недвижимости в столице увеличился вдвое: с 3 до 5-7 млн кв. м в год.