Овчинский: в павильоне «Макет Москвы» пройдут мероприятия по развитию городской среды

29 и 30 октября в выставочном павильоне «Макет Москвы», который находится на ВДНХ, пройдет серия мастер-классов и лекций, посвященных развитию комфортной городской среды, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Мероприятия организованы департаментом градостроительной политики Москвы и объединят ведущих урбанистов, архитекторов и общественных деятелей.

«Подобные проекты играют ключевую роль в формировании современной городской культуры. Через интерактивные форматы мы не только знакомим москвичей с принципами градостроительства, но и воспитываем новое поколение, которое будет осознанно относиться к развитию городской среды. Мы стремимся не только реализовывать масштабные градостроительные проекты, но и создавать площадки для диалога, где профессионалы и жители столицы вместе могут проектировать комфортное будущее нашего города», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Юные гости смогут принять участие в творческих мастер-классах. С 12:00 до 16:30 в мастерской «Урбан-лаб» посетители будут создавать модели современных кварталов. На интерактиве «Построй город из песка» участники смогут изучить архитектурные символы столицы через работу с песком, а на мастер-классе «Оригами-домики» — познакомятся с основами архитектуры через искусство складывания бумажных фигур.

Вечером запланированы лекции от известных экспертов. Так, 29 октября выступят архитектор Мария Помелова с темой интеграции искусства в город через детские пространства, а специалист по озеленению Ольга Хохлова расскажет об особенностях городского озеленения. 30 октября лекцию о трендах в архитектуре и урбанистике проведут основатель компании Space Lane Даниил Хлебников, автор исторического блога «Тогда и сейчас» Петр Посмаков, а эксперты в области архитектурного проектирования Степан Мотузный и Евгений Макаров поделятся опытом интеграции многоуровневых городских пространств.

Узнать подробную информацию и зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте www.prost-rans-tvo.ru.

Посетить павильон «Макет Москвы» и воспользоваться его услугами можно бесплатно с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.