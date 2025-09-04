Овчинский: в парке «Ходынское поле» открылась выставка о реновации

Департамент градостроительной политики города Москвы организовал фотовыставку в парке культуры и отдыха «Ходынское поле», посвященную программе реновации жилищного фонда, поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Бесплатная экспозиция «Реновация: Строим вашу лучшую жизнь!» будет представлена там до 30 сентября.

«Эта выставка — отличный способ показать москвичам и гостям столицы реальные результаты масштабной работы по улучшению жилищных условий по программе реновации. За восемь лет программа кардинально преобразила облик столицы: сотни тысяч москвичей переехали в современные квартиры, а на месте ветхих домов уже выросли новые кварталы с качественной инфраструктурой. Выставка предлагает уникальную возможность проследить, как реализация программы реновации меняет жизнь москвичей к лучшему, создавая современные и комфортные районы. Посетить экспозицию можно бесплатно до конца сентября», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Выставка приурочена к празднованию Дня города и восьмилетию программы реновации. Экспозиция наглядно демонстрирует, как меняется облик Москвы: вместо ветхого жилья появляются современные жилые комплексы с развитой инфраструктурой, благоустроенными дворами и социальными объектами. Посетители увидят фотографии новых домов, построенных в разных районах города — от Басманного до Троицкого.

Известно, что новые дома отличаются качественным строительством, благоустроенными дворами и удобными транспортными развязками, что делает жизнь в столице наиболее комфортной и современной.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении москвичей в новостройку по программе реновации в районе Люблино.