Овчинский: в Останкинском районе построили телевизионный комплекс НТВ

На северо-востоке Москвы завершилось возведение здания телевизионного комплекса НТВ, общая площадь которого превышает 76,6 тыс. кв. м. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Телекомплекс НТВ находится вблизи Останкинской телебашни, по адресу: ул. Новомосковская, 12. Строение было возведено в пяти минутах от Третьего транспортного кольца (ТТК). Удобная транспортная доступность обеспечивается благодаря близости станций метрополитена «ВДНХ» и «Бутырская», а также крупной магистрали — проспекта Мира.

«Снаружи телекомплекс напоминает трапециевидный кристалл. Внутри телецентра два подземных уровня с автостоянкой на 285 машино-мест, а также мансардный и восемь наземных этажей. Основной объем занимают офисы сотрудников телекомпании, коммерческие центры обработки данных, гостевая зона с комнатами для участников эфира, вспомогательные помещения и 7 студий размером от 120 до 1200 кв. м», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что центральным элементом телецентра является атриум со светопрозрачным куполом и многосветные студии, размещенные на первом, третьем и шестом этажах. Вокруг них организованы офисные, гостевые и вспомогательные блоки.

Уникальный фасад здания был создан с использованием сплошного витражного остекления. Благодаря этому он приобрел сходство с трапециевидным кристаллом, грани которого нависают над основанием. Выразительный архитектурный облик дополняют ромбовидные эркеры, расположенные в шахматном порядке. Над центральным входом со стороны Новомосковской улицы оборудован медиафасад, добавляет пресс-служба департамента градостроительной политики.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал про появление в Останкинском районе нового технопарка на Новомосковской улице, в котором расположились эфирный комплекс, монтажные, дикторские, телестудии, коворкинг, офисы и коммерческие центры обработки данных.