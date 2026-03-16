Овчинский: в Очаково-Матвеевском строят дом по реновации

На западе столицы дали старт возведению очередного жилого объекта в рамках программы реновации. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«В районе Очаково-Матвеевское начинается строительство нового трехсекционного жилого комплекса площадью почти 37 тыс. кв. м по адресу: 1-й Очаковский переулок, земельный участок 4А. В доме будет 369 квартир жилой площадью около 24 тыс. „квадратов“», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что шесть из них будут адаптированы для комфортного проживания маломобильных граждан.

Прилегающую к дому территорию обустроят с соблюдением принципов безбарьерной среды. Это значит, что все входы в подъезды и вестибюли расположат вровень с пешеходными дорожками — без порогов, ступенек и иных преград, чтобы обеспечить свободное передвижение всех жильцов. Помимо этого, в здании смонтируют лифты, отвечающие современным стандартам.

В ходе комплексного облагораживания территории во дворе сформируют уютную зону для отдыха и развлечений, которая станет точкой притяжения для всех жителей комплекса. Здесь на безопасном резиновом покрытии разместят игровой городок для детей, площадку для занятий спортом и спокойную зону для релаксации. Также проектом предусмотрена подземная автопарковка.

Строительство ЖК будет вестись из качественных материалов, произведенных преимущественно в России, с использованием технологий, направленных на энергосбережение. Все работы будут выполнены в строгом соответствии с требованиями и стандартами, установленными столичной программой реновации.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщал, что в прошлом году новые квартиры по реновации получили свыше 48 тыс. москвичей.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее объявлял о включении в программу реновации еще пяти площадок.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что программу реновации в Москве выполнили уже больше чем на четверть.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».