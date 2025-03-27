Овчинский: в Очаково-Матвеевском районе возводят новый дом по реновации

Новостройку для переселения по программе реновации возводят на западе столицы, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Владислав Овчинский.

ЖК появится по адресу: ул. Веерная, з/у 28А. Его общая площадь составляет почти 59 тыс. кв. м. Сейчас на площадке стартовало возведение монолитных конструкций наземной части. По словам Овчинского, новостройка будет состоять из двух корпусов переменной этажности.

«Всего в доме предусмотрено 552 квартиры, девять из них предназначены для маломобильных граждан. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации. Новостройку возводят в районе с развитой городской и транспортной инфраструктурой. Рядом расположены станция МЦД Матвеевская, учебные заведения, объекты здравоохранения, магазины, кафе и салоны красоты», — уточнил Овчинский.

Дом возводится по сборно-монолитной технологии. Для внешней отделки используется система вентилируемого фасада.

На придомовой территории предусмотрены детская площадка с безопасным покрытием, спортивная площадка и зона отдыха. Выполнят комплексное озеленение и смонтируют наружное освещение.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о применении префаб-технологий при строительстве домов по программе реновации.

Больше информации о реновации можно найти на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно прочитать по ссылке.

Программу реновации утвердили в столице в 2017 году.